Более 350 миллионов рублей выделят на предупреждение загрязнения Байкала

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Правительство Российской Федерации направит 359 миллионов рублей на предупреждение загрязнения озера Байкал от отходов из накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе Министерства природы России.

Средства будут выделены из резервного фонда кабмина. Денежные средства направят Иркутской области, власти которой отвечают за выполнение работ по предупреждению загрязнения Байкала.

Выделение бюджетных ассигнований вызвано опасностью перелива талых вод из карт-накопителей в паводкоопасный сезон, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что правительство РФ направит на туристические проекты более миллиарда рублей. Средства будут использованы для развития туристического потенциала Крыма, Дальнего Востока и регионов из Золотого кольца.

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