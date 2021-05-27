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Москвичей предупредили о сильном дожде и грозе до утра 28 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичей предупредили о сильном дожде и грозе до утра 28 мая

Юлия Павлушова

Город

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в столице в ближайший час. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, осадки продержатся до 10 часов утра 28 мая. Кроме того, скорость порывов ветра составит до 15 метров в секунду.

Горожан призвали к осторожности на улице в непогоду. В частности, водителей просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дорогах, а также парковать машины вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что теплая погода вернется в Москву с 1 июня.

Читайте также: Около 14 миллиметров осадков выпало в Москве в ночь на 27 мая

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