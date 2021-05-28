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Фотограф раскрыла секреты удачных снимков из отпуска
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Фотограф раскрыла секреты удачных снимков из отпуска

Юлия Курганова

Общество

Как во время отпуска сделать снимок, на который всем захочется посмотреть, объяснила официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталья Аксенова.

Она отметила, что большинство сделанных во время отпуска фото, которые люди размещают в соцсетях, однотипны.

Есть несколько приемов, которые помогут выделиться из потока и привлечь внимание к своим кадрам, отметила специалист. Для этого не нужно иметь дорогой фотоаппарат с качественной оптикой, все можно сделать с помощью обычного телефона с камерой.

По словам фотографа, самый главный секрет хорошего снимка — это глаза и взгляд.

— Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона — это их любимый человек или любовник, — объяснила Аксенова в интервью радио Sputnik.

Также она отметила, что поза тоже имеет значение. Чтобы снимок получился привлекательным, в кадре должно быть много ломаных линий. Так, если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми.Кроме того, лучше отойти от фотографа на некоторое расстояние, потому что части тела, которые находятся вблизи объектива, визуально увеличиваются.

Ранее были названы парки столицы, в которые стоит отправиться за красивыми снимками.

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