Капитальный ремонт начался в центре госуслуг столичного района Алексеевский

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Бориса Галушкина, 19к3 Карта всех событий

Капитальный ремонт начался в центре госуслуг «Мои документы» района Алексеевский. Об этом сообщили в столичном департаменте капитального ремонта в пятницу, 28 мая.

— Инженерные системы уже выработали свой ресурс и требуют замены. Кроме того, необходимо провести работы по гидроизоляции фундамента, — отметили в ведомстве.

В офисе, который расположен на улице Бориса Галушкина, дом 19, корпус 3, отремонтируют кровлю площадью более 970 квадратных метров. Также для устройства систем отопления проложат 1280 метров труб. Кроме того, рабочие обновят систему вентиляции, модернизируют пожарную и охранную сигнализации.

Ремонт позволит увеличить число окон для приема. Их будет более 30. Также на входе установят пандус, а на полу и стенах разместят индикаторы для людей с ограниченными возможностями. Работы планируют завершить в этом году, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что центры госуслуг Москвы расширили перечень тем для видеоконсультаций.

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