Утренний пассажиропоток снизился в поездах Таганско-Краснопресненской линии до 6 процентов

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Комсомольская таганско Карта всех событий

По утрам в поездах Таганско-Краснопресненской линии стало до 6 процентов свободнее. Об этом рассказали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Отмечается, что 7,7 тысячи пассажиров предпочитают ездить в другое время. Достичь такого эффекта удалось благодаря проекту «Время ранних» и снижению стоимости на Казанском направлении железной дороги.

Кроме того, цена поездок снизилась с 12 мая на Казанском направлении с 20 станций Подмосковья до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала. Нововведения помогли разгрузить пассажиропоток на станции «Выхино». Теперь около 500 человек в час пик отказываются от пересадки на станции и едут до метро «Комсомольская» или «Электрозаводская».

С ноября поездки по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям стали в два раза дешевле по будням с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Так, уже 7,7 тысячи человек перестали ездить в час пик. В общей сложности скидки получили 11,5 миллиона пассажиров метро.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов поделился, что департаменту почти удалось достичь главной цели — разгрузить вагоны Таганско-Краснопресненской линии в утренний час пик на 7 процентов.

Ранее было зафиксировано увеличение пассажиропотока в московском наземном транспорте. Он восстановился на 73 процента по сравнению с 2019 годом.

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