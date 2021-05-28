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МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды до конца пятницы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды до конца пятницы

Юлия Павлушова

Город

Жителей столицы и Подмосковья предупредили об ухудшении погоды. До конца пятницы, 28 мая, ожидаются гроза, сильный дождь и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют соблюдать осторожность на улице. Пешеходам следует избегать шатких конструкций и не укрываться от непогоды под деревьями. Кроме того, водителей просят снизить скорость и парковать машины вдали от деревьев.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в последние выходные мая.

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