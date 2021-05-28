Белый дом заявил об отсутствии изменений в планах проведения встречи Байдена и Путина

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Несмотря на информацию о приписываемых России кибератаках, изменений в планах проведения встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена нет. Об этом в пятницу, 28 мая, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, администрация Байдена следит за ситуацией с вероятными кибератаками, сообщает ТАСС.

Ранее компания Microsoft заявила, что хакерская группа якобы из России, стоявшая за взломом SolarWinds, совершила атаки на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира.

Напомним, 13 апреля между Путиным и Байденом состоялся телефонный разговор, инициированный американской стороной. Они оба заявили о намерении контролировать стратегическую стабильность и вооружения. В частности, Байден предложил Путину провести встречу в третьем государстве в ближайшие несколько месяцев.

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