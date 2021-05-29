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Детский омбудсмен Москвы рассказала, как уберечь ребенка от педофилов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Детский омбудсмен Москвы рассказала, как уберечь ребенка от педофилов

Марина Найденкова

Общество

Чтобы снизить риски сексуального насилия в отношении детей, нужно научить их говорить «нет», а также не стесняться кричать, привлекая внимание окружающих, если они чувствуют опасность от незнакомца по отношению к себе или их пытаются куда-то увлечь. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Их нужно учить размышлять и говорить «нет», не стесняться привлекать внимание окружающих, если они понимают, что кто-то пытается их увлечь за собой. Они должны уметь звать на помощь, если чувствуют опасность или незнакомец пытается их заинтересовать. Например, в Японии ребенка трогать нельзя. Если ему кто-то кладет руку на плечо, он начинает кричать, все останавливаются и обращают внимание. Нельзя трогать чужих детей. Нельзя! — сказала она.

Ярославская также отметила, что родители для защиты детей от сексуального насилия не должны запугивать несовершеннолетних страшными рассказами и предостережениями.

— Детей не нужно пугать, способствовать тому, чтобы они стали закрытыми, — сказала омбудсмен.

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