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Церемония развода пеших и конных караулов прошла на Соборной площади
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Церемония развода пеших и конных караулов прошла на Соборной площади

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Соборная площадь Карта всех событий

Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоялась на Соборной площади Московского Кремля в субботу, 29 мая.

В прошлом году традиционные разводы караулов были отменены из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. В центре по связям с общественностью ФСО России отметили, что настоящая программа церемонии практически не отличается от программы 2019 года.

В ее основу положены динамичные перестроения роты специального караула в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении строевых приемов, а также слаженность и четкость при их выполнении. В программу показательного выступления пеших военнослужащих вошли традиционные элементы, такие как «квадрат», «круг», «диагональ», «расческа», «лабиринт», «реверс», «ручей», «крест» и «часы».

Наиболее зрелищным элементом программы является построение военнослужащих в фигуру «круг», во время чего они производят выстрел холостым патроном.

Кроме того, программа включает новые элементы. К их числу относится фигура «ромб», при которой рота выполняет строевые приемы, сочетая их с визуальным эффектом домино, а также фигуры «фейерверк», «торт» и «снежинка». Элемент «расческа» теперь выполняется более динамично. Новые элементы сделали программу более объемной и яркой, отметили в ФСО.

Программа выступления Кавалерийского почетного эскорта осталась без изменений. В нее по-прежнему входят такие виды конного построения, как «восьмерка», «конная карусель», «цепочка» и «свеча».

В церемонии традиционно задействуют лошадей тракененской и ганноверской пород гнедой и вороной мастей.

Музыкальное сопровождение церемонии обеспечивает Президентский оркестр. Он исполняет старинные марши. Впервые в его репертуар включили марш 17-го драгунского Волынского полка, который исполняли военные оркестры Российской армии в конце XIX — начале XX веков.

В нынешнем сезоне церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади будут проходить в 12:00 каждую субботу до сентября, сообщает РИА Новости.

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