«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за угрозы пожаров

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности на 29 мая объявили в Московской области в связи с опасностью пожаров, которая сохранится до полудня воскресенья, 30 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Также в регионе ожидаются сильный ветер и гроза.

Такая ситуация сохранится в Московской области до 21:00 субботы. Уточняется, что местами порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее на фоне прогнозов синоптиков о затяжном дожде в субботу, 29 мая, столичный департамент транспорта призвал москвичей быть внимательнее и осторожнее за рулем, а главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в ночь на 31 мая в Московской области местами могут быть заморозки.

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