Новое нефтяное пятно выявили в Черном море около Туапсе

Фото: instagram/tuapseregion

В Черном море около порта Туапсе была выявлена нефтяная пленка на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы в субботу, 29 мая.

Ранее, 25 мая, в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. В оперативном штабе Краснодарского края пояснили, что масляное пятно выявили на удалении в 800 метрах от берега. Оно находится в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Позднее появилась информация, что Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку в районе Туапсе общей площадью 30 на 150 метров.

По данным источника агентства, нефтесодержащая пленка после ЧП распространилась на площади четыре тысячи квадратных метров.

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