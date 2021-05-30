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Сергей Собянин объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве после майских праздников
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве после майских праздников

Иван Юминов

Город

Рост числа случаев коронавируса после майских праздников в столице произошел из-за того, что многие люди обратились в больницы с началом рабочих дней. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 30 мая.

— После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже, дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим. Поэтому мы наблюдали определенный всплеск, — рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин также отметил, что весенний рост связан с эпидемиологическим сезоном.

— Осенью и весной мы наблюдаем рост любых простудных заболеваний, к этому добавился и ковид, — пояснил мэр.

Ранее Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. Он заявил, что ситуация стабилизировалась. По словам главы города, за последнюю неделю число заболевших и госпитализированных в столице упало.

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Сергей Собянинкоронавирусмайские праздники
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