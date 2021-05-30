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«Машина разбита»: дизайнер Белла Потемкина попала в аварию
Фото: Наталия Нечаева

«Машина разбита»: дизайнер Белла Потемкина попала в аварию

Юлия Павлушова

Звезды

Российский дизайнер Белла Потемкина попала в аварию. Об этом в воскресенье, 30 мая, она рассказала в своем Instagram. К посту стилист прикрепила кадры с места ДТП.

По словам 37-летней Беллы Потемкиной, «машина разбита» вдребезги. Она также добавила, что авария произошла из-за плохой погоды и нарушений правил безопасности.

— Мокрые дороги, плюс сидела в телефоне. Никогда так не делайте! Пока не отошла от шока… Нет слов, — написала дизайнер.

В салоне автомобиля находились супруг и дочь звезды. Никто из них серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что актера Милоша Биковича оштрафуют за езду на квадроцикле в нацпарке Калининграда.

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