СК переквалифицировал дело новосибирского полицейского после смерти пострадавшего

Фото: СК РФ

Следственный комитет Новосибирской области выдвинул полицейскому, который случайно выстрелил в мужчину, обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

Уголовное дело переквалифицировали в воскресенье, 30 мая, после смерти пострадавшего. Ранее против полицейского возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» в пятницу, 28 мая. Полиция попыталась остановить водителя автомобиля, но он не послушал сотрудников правоохранительных органов, которые начали преследование. Когда машина остановилась, один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил в юношу, который был физически наиболее активен.

Пострадавшим оказался 19-летний юноша. Полиция оказала раненому первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован, но скончался в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что автомобиль упал в воду с Нагатинской набережной в Москве.

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