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Ситуационный центр: Предварительное голосование «Единой России» в Москве проходит без грубых нарушений
Единая Россия съезд

Ситуационный центр: Предварительное голосование «Единой России» в Москве проходит без грубых нарушений

Анастасия Волоснова

Город

Предварительное голосование «Единой России» в столице проходит без грубых нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ситуационного центра Регионального организационного комитета в воскресенье, 30 мая.

За шесть рабочих дней зарегистрированные кандидаты и избиратели обратились в ситуационных центр 114 раз. В частности, пик сообщений о сбоях произошел 24 мая. Однако IT-специалисты были готовы к подобным масштабам и отразили все атаки, заявили в пресс-службе.

Уточняется, что многих заявителей интересовало, где в Москве можно проголосовать в зависимости от регистрации. Волонтеры центра ответили на все вопросы, волнующие жителей столицы, отметила руководитель Московского городского ситуационного центра «Единой России» по работе со СМИ Ирина Елиферова.

В пресс-службе сообщили, что в 2021 году во время голосования не зафиксировали грубых нарушений.

— Помимо программистов и специалистов по информационной безопасности, в столичном ситуационном центре работают члены Регионального оргкомитета предварительного голосования, сотрудники Московского реготделения «Единой России» и юристы. Они также следят за тем, чтобы выборы проходили согласно закону, — подчеркнул секретарь Московского городского реготделения «Единой России» Андрей Метельский.

По его словам, в настоящее время в онлайн-голосовании на сайте pg.er.ru приняли участие более 466 тысяч москвичей. Метельский напомнил, что голосование завершится 30 мая в 20:00. Итоги подведут вечером 30 мая, когда процедура закончится во всех регионах России.

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Голосованиепартия «Единая Россия»Москва
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