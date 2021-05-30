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«Проверить себя»: актер Денис Шведов рассказал о трудностях на шоу «Последний герой»
Фото: Instagram.com/shvedoff_den

«Проверить себя»: актер Денис Шведов рассказал о трудностях на шоу «Последний герой»

Юлия Павлушова

Звезды

Российский актер Денис Шведов рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся на реалити-шоу «Последний герой». По словам артиста, он мечтал об экстриме, но реальность оказалась суровее.

— Ты реально осознаешь значение слов «проверить себя». Это ни в какое сравнение не идет с тем, о чем ты думал перед поездкой, — отметил Денис Шведов в эфире YouTube-канала «Георгий За Кадром».

Актер отметил, что главной проблемой на острове для него стали постоянные конфликты с людьми. Его удивило, что взрослым людям не удается взаимодействовать «не токсично».

Денис Шведов добавил, что смог продержаться в тяжелых условиях благодаря своей профессии. Это помогало ему взглянуть на себя со стороны и привести нервы в порядок.

Ранее участник шоу «Последний герой» попал в больницу после обвинений в домогательствах.

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