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Правительство РФ разработало комплекс мер для развития отечественной микроэлектроники
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство РФ разработало комплекс мер для развития отечественной микроэлектроники

Илья Ашуров

Внутренняя политика

Правительство России разработало меры развития отечественной радиоэлектронной промышленности, а также связанных с ней отраслей экономики. Об этом в воскресенье, 30 мая, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, развитие российской микроэлектроники должно лежать в основе цифровизации страны.

— Мы хотим видеть российскую микроэлектронику среди локомотивов цифровой трансформации страны. Тем базисом, на котором будут построены современные отечественные решения во всех без исключения отраслях промышленности, — сказал вице-премьер на заседании форума «Интеллект машин и механизмов».

По мнению Чернышенко, при реализации поставленных целей важно повысить спрос на российскую продукцию. Это помогает политике импортозамещения. Кроме того, государство уже предприняло ряд мер, направленных на поддержку отечественной отрасли. Например, при закупке радиоэлектронной продукции для госпредприятий предоставляются разного рода льготы.

— В этом году производители и потребители могут воспользоваться механизмами государственного софинансирования так называемых сквозных проектов, — цитирует Чернышенко ТАСС.

Также он подчеркнул важность эффективного использования выделенных на развитие отрасли средств. Для этих целей уже создан специальный экспертный совет.

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