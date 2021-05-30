За сутки в мире выявили более 469 тысяч случаев заболевания COVID-19

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 169,59 миллиона человек, увеличившись за последние сутки более чем на 469 тысяч. Согласно опубликованным в воскресенье, 30 мая, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,3 тысяч, превысив 3,53 миллиона человек.

В ВОЗ поступила информация о 169 597 415 инфицированных и 3 530 582 умерших. Число заболевших увеличилось за сутки на 469 996 человек, летальных исходов — на 11 311.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, которые предоставляют государства. Более 39 процентов случаев заражения за минувшие сутки пришлись на регион Юго-Восточной Азии (186 214), на втором месте — Северная и Южная Америка (177 544), на третьем — Европа (51 133).

Больше всего инфицированных выявлено в Соединенных Штатах — 32 916 501. Далее идут Индия (27 894 800), Бразилия (16 391 930), Франция (5 557 673), Турция (5 220 978) и Россия (5 063 442).

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