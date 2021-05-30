Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
За сутки в мире выявили более 469 тысяч случаев заболевания COVID-19
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

За сутки в мире выявили более 469 тысяч случаев заболевания COVID-19

Юлия Курганова

В мире

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 169,59 миллиона человек, увеличившись за последние сутки более чем на 469 тысяч. Согласно опубликованным в воскресенье, 30 мая, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,3 тысяч, превысив 3,53 миллиона человек.

В ВОЗ поступила информация о 169 597 415 инфицированных и 3 530 582 умерших. Число заболевших увеличилось за сутки на 469 996 человек, летальных исходов — на 11 311.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, которые предоставляют государства. Более 39 процентов случаев заражения за минувшие сутки пришлись на регион Юго-Восточной Азии (186 214), на втором месте — Северная и Южная Америка (177 544), на третьем — Европа (51 133).

Больше всего инфицированных выявлено в Соединенных Штатах — 32 916 501. Далее идут Индия (27 894 800), Бразилия (16 391 930), Франция (5 557 673), Турция (5 220 978) и Россия (5 063 442).

Ранее Мурашко рассказал, как сделать так, чтобы коронавирус ушел из России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе в мире на вакцину «Спутник V»

ВОЗкоронавирусчисло заболевших
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте