Россияне назвали марки машин с самыми агрессивными водителями

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Самыми агрессивными водителями россияне считают владельцев BMW и Lada. Такие данные следуют из опроса, который провел сервис «Авто.ру».

Так, половина опрошенных считают, что самые агрессивные водители управляют немецкими машинами. 26 процентов респондентов уверены, что самые неаккуратные водители — владельцы российских автомобилей.

Если смотреть по маркам, то 53 процента россиян утверждают, что самые неаккуратные водители управляют BMW. В антилидеры опроса также попали Lada (17,6 процента).

Еще 4 процента назвали агрессорами водителей Toyota, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser.

Самыми аккуратными водителями респонденты считают владельцев шведских машин. Так высказалось 25,7 процента респондентов. На втором месте по аккуратности оказались владельцы французских автомобилей. Замыкают тройку лидеров «японцы».

В опросе приняло участие более четырех тысяч человек, передают «Известия».

Ранее стала известна самая продаваемая марка автомобилей в 2020 году.

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