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Уголовное наказание за нарушение прав ребенка при разводе родителей предложили ввести в России
Фото: pexels.com / cottonbro

Уголовное наказание за нарушение прав ребенка при разводе родителей предложили ввести в России

Ростислав Зубков

Марина Найденкова

Закон

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в интервью «Вечерней Москве» заявила, что родители, нарушающие после развода законное право ребенка видеться с другим родителем, должны подвергаться уголовному преследованию. Она также сообщила, что обратилась в Министерство юстиции с просьбой внести соответствующие поправки в законодательство.

— Ребенок любит и маму, и папу одинаково. Родители могут развестись, но ребенка нельзя разделить пополам. Мы слышим о страшных историях, когда детей выкрадывают, когда не исполняют решение суда. К уполномоченному обращаются как раз с этими проблемами. Уполномоченный не имеет права вмешиваться в решение суда по закону. Я сейчас выступаю инициатором, чтобы Минюст принял срочные меры: пора уже возбуждать уголовные дела на тех родителей, которые не исполняют решение суда. Я в этом усматриваю ущемление прав ребенка, потому что он лишается одного из родителей, — сказала Ярославская.

В свою очередь директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова в комментарии «Вечерней Москве» заявила, что поддерживает эту меру, и напомнила, что Минюст еще примерно два года назад вышел с подобной первичной инициативой. Она предусматривала внесение изменений в статью 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»), которая на сегодняшний день неприменима к спорам между разведенными родителями относительно ребенка.

— Нужно сделать так, чтобы уголовная ответственность наступала последовательно. Сначала административная, а если она не помогла, то уголовная, — отметила общественница.

Она подчеркнула, что категория дел, связанных с «дележкой» ребенка, переполнена неисполненными решениями суда. Сегодня за такое правонарушение наказывают максимум на две тысячи рублей, что позволяет многим чувствовать свободу от правосудия, считает Марова.

— Это копейки. Можно по кругу штрафы выписывать, и ничего не поменяется. Это сильно разбаловало наших граждан: они думают, что решение суда необязательно к исполнению и им за это ничего не будет. Это надо менять! Это неуважение к судебной власти, и самое главное — ребенок лишается одного из родителей, — отметила она.

Марова также выразила мнение, что ответственность должна быть установлена равномерная для обоих родителей.

Также она уточнила, что под уголовным преследованием не имеется в виду назначение наказания в виде лишения свободы. Эксперт ОНФ полагает, что санкция должна быть мягче.

— Задумка в том, чтобы нависшая уголовная ответственность и ее последствия охлаждали пыл граждан. Уголовная ответственность — это когда ты не можешь на определенные работы устроиться. Когда твой ребенок подрастает и не может устроиться на госслужбу из-за судимости у родителя. И многое другое, — пояснила общественница.

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