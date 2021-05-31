В ОНФ поддержали идею ввести уголовное наказание за «дележку» ребенка после развода

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Для разведенных родителей, нарушающих законное право ребенка видеться с другим опекуном, действительно нужно ввести уголовное наказание, причем ответственность должна наступать последовательно. Об этом «Вечерней Москве» заявила директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью «ВМ» заявила, что родители, нарушающие после развода право ребенка видеться с другим родителем, должны подвергаться уголовному преследованию. Омбудсмен сообщила, что обратилась в Минюст с просьбой срочно внести соответствующие поправки в законодательство, чтобы защитить права и пресекать «дележку» детей после развода.

Собеседница «ВМ» Александра Марова поддержала предложение Ярославской. По словам общественницы, около двух лет назад Министерство юстиции РФ выступало с аналогичной инициативой, которая тогда подразумевала внесение корректив в статью 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Сегодня она не может применяться к спорам между разведенными родителями относительно ребенка, отметила эксперт ОНФ.

— Нужно сделать так, чтобы уголовная ответственность наступала последовательно. Сначала административная, а если она не помогла, то уголовная, — подчеркнула она.

По ее словам, в России очень часто не исполняются решения суда, связанные с делами о «дележке» ребенка после развода. Во многом это объясняется чрезвычайной мягкостью наказания, которое предусмотрено за такое правонарушение, — две тысячи рублей административного штрафа максимум, обратила внимание общественница.

— Это сильно разбаловало наших граждан: они думают, что решение суда необязательно к исполнению и им за это ничего не будет, — сказал она.

По ее мнению, данную ситуацию надо менять, чтобы решить сразу две цели: восстановить уважение к российскому суду в этой части вопроса и, что важнее, не допустить ситуаций, когда ребенок фактически лишается одного из родителей.

Собеседница «ВМ» уточнила, что ответственность должна быть установлена равномерная для обоих родителей. При этом уголовное преследование, за которое выступает детский омбудсмен Москвы, не обязательно должно означать лишение свободы. Марова считает, что наказание здесь должно быть мягче, но сам факт возможного уголовного преследования должен «охлаждать пыл граждан».

— В этом вся задумка. Уголовная ответственность — это когда ты не можешь на определенные работы устроиться. Когда твой ребенок подрастает и не может устроиться на госслужбу из-за судимости у родителя. И многое другое, — заключила эксперт ОНФ.

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