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Диетолог Соломатина рассказала о «правиле экватора» для желающих похудеть
Фото: pixabay.com

Диетолог Соломатина рассказала о «правиле экватора» для желающих похудеть

Юлия Курганова

Здоровье

Как работает «правило экватора» и какие продукты лучше не есть во второй половине дня, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она напомнила, что уровень активности организма изменяется в течение дня. Так, утром все обменные процессы протекают энергично, а во второй половине замедляются. Условную линию, которая разделяет день в соответствии с этими состояниями, называют экватором.

Диетолог отметила, что у каждого человека свое время прохождения «экватора», оно зависит от того, во сколько он ложится, какой образ жизни ведет, насколько активен.

— Но, тем не менее, где-то после 15 часов, то есть во второй половине дня, любой организм снижает скорости метаболических процессов. В первой половине дня мы сами более энергичны, наш организм тоже более энергичен, даже если мы находимся в состоянии покоя, он быстрее сжигает энергию, не давая переходить ей в жировой запас, — пояснила Соломатина в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что во второй половине дня следует отказаться от высокоэнергетических продуктов, лучше питаться едой с низким гликемическим индексом: нежирным мясом птицы, рыбой, творогом, тушеными овощами.

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