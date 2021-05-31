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«Какая красотка»: Королева встретила день рождения танцами в неоновом боди
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Какая красотка»: Королева встретила день рождения танцами в неоновом боди

Юлия Курганова

Звезды

Певица Наташа Королева отмечает день рождения. 31 мая ей исполняется 48 лет. В связи с этим артиста решила сменить образ. На своей странице в Instagram она опубликовала фото и видео своего яркого наряда и станцевала.

На кадрах звезда предстала в облегающем боди в неоново-зеленых тонах. Наряд дополнила оригинальная прическа, состоящая из трех огромных кос, и яркий макияж.

— Если сложить 4+8, получается 12. В нумерологии число 12 означает инстинкт, волю, союз тела, разума и души, позитивность, чистую энергию и превосходство. Очень гармоничный микс получается! Так и хочется сказать себе тост: «Живи ярко, пей до дна, Натуля, с Днюхой!» — написала Королева.

Поклонникам пришелся по нраву образ звезды. Они оставили множество поздравлений под постом певицы.

«Вы очень красивая здесь!»; «С Днем рождения! Шикарно выглядишь!»; «Какая красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Наташа Королева похвасталась новым образом. Звезда поделилась снимком с теплохода.

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