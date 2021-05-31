Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 26 тысяч жителей столицы являются злостными неплательщиками алиментов, почти каждому второму из них запретили выезжать из России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП).

По данным ведомства, на 1 мая на принудительном исполнении судебных приставов в Москве находилось более 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. Сотрудники применяют к злостным неплательщикам комплекс мер принудительного исполнения, при этом особенно часто применяется такая мера как ограничение в выезде за пределы страны.

Действует около 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж, то есть каждому второму неплательщику по алиментам запрещено покидать Россию. А более 6 тысяч должников ограничили в правах на управление транспортными средствами, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что уголовное наказание за нарушение прав ребенка при разводе родителей предложили ввести в России.

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