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Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из России

Юлия Курганова

Общество

Около 26 тысяч жителей столицы являются злостными неплательщиками алиментов, почти каждому второму из них запретили выезжать из России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП).

По данным ведомства, на 1 мая на принудительном исполнении судебных приставов в Москве находилось более 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. Сотрудники применяют к злостным неплательщикам комплекс мер принудительного исполнения, при этом особенно часто применяется такая мера как ограничение в выезде за пределы страны.

Действует около 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж, то есть каждому второму неплательщику по алиментам запрещено покидать Россию. А более 6 тысяч должников ограничили в правах на управление транспортными средствами, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что уголовное наказание за нарушение прав ребенка при разводе родителей предложили ввести в России.

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