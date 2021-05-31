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Участок Ботанической улицы в Москве реконструируют
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Участок Ботанической улицы в Москве реконструируют

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Ботаническая улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы пройдет реконструкция участка Ботанической улицы от улицы Академика Королева до развязки на улице Комдива Орлова, которая позволит улучшить ее пропускную способность за счет расширения проезжей части. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

— После реконструкции проезжая часть будет увеличена с 10 до 14 метров. Кроме того, бывшая двухполосная улица станет четырехполосной. Стоит отметить, что появятся дополнительные остановки общественного транспорта и заездные карманы, — рассказала Юлиана Княжевская, добавив, что на участке обустроят также дополнительные пешеходные переходы.

Ранее проект поддержали москвичи на электронных общественных обсуждениях.

Протяженность обновленного участка составит около трех километров. Кроме того, проект предусматривает обустройство парковочных мест и остановок общественного транспорта. Для удобства пешеходов напротив главного входа в Ботанический сад, на пересечении Ботанической и Малой Ботанической улиц и у остановки возле дома 33 на Ботанической улице установят светофоры.

Здесь будет также организован велосипедный маршрут. Он соединит станцию Останкино Октябрьской железной дороги (МЦД-3) с входом в Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о начале реконструкции Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца.

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