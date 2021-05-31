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Ученый предупредил об опасности индийского штамма коронавируса
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Ученый предупредил об опасности индийского штамма коронавируса

Полина Долганова

Здоровье

Индийский штамм коронавируса может вызвать более серьезную пандемию, чем та, которая наблюдалась ранее. Об этом рассказал декан Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессор Тэк Ик Ина.

По его словам, скорость распространения штамма превосходит возможности специалистов изолировать заболевших и отслеживать ситуацию.

Эксперт также предупредил, что в скором будущем в мире могут появиться новые разновидности вируса. Особенно это касается тех стран, где осуществлялся слабый контроль за эпидемической ситуацией.

— Наиболее эффективным средством в данной ситуации является вакцинация, — заключил ученый.

Кроме того, он считает, что прививка действительно способна снизить опасность развития тяжелых симптомов, пишет газета The Straits Times.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 может вызвать нарушения в восприятии пространства.

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Сингапуркоронавирусновый штамм
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