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Россиянке Софии Сапеге предъявят обвинение 31 мая
Фото: Instagram/sapega_sofia_

Россиянке Софии Сапеге предъявят обвинение 31 мая

Полина Долганова

Общество

Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги сообщил о том, что в понедельник, 31 мая, девушке будет предъявлено обвинение. Об этом рассказал один из ее адвокатов Александр Филанович.

— В 12 часов (совпадает с московским — прим. «ВМ») будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь, — цитирует слова защитника Сапеги РИА Новости.

Напомним, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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