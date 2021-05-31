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Государственные ветклиники Москвы проведут летом акцию на комплексное УЗИ
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Государственные ветклиники Москвы проведут летом акцию на комплексное УЗИ

Анастасия Колоскова

Город

В государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 июня по 31 июля будет действовать акция на комплексное ультразвуковое исследование. Сделать УЗИ трех систем можно будет по цене одного исследования, позволив сэкономить почти 70 процентов от стоимости диагностики.

Так, в указанный период проверить органы мочевыделительной, репродуктивной системы и пищеварения у питомца можно будет за 981 рубль. По словам ветеринаров, УЗИ-диагностика займет около 40 минут, она абсолютно безопасна и безболезненна для животного.

— УЗИ позволяет своевременно предотвратить болезни почек, печени и желудочно-кишечного тракта. Даже если вам кажется, что животное совершенно здорово, проводить такую комплексную диагностику стоит хотя бы раз в год, поскольку многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, — пояснил начальник Центра лучевой диагностики и биотерапии на станции по борьбе с болезнями животных САО Дмитрий Кузнецов.

В акции принимают участие 18 столичных ветеринарных клиник. Ознакомиться с их списком можно на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам напомнили правила перевозки домашних животных.

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