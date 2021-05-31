Более 256 тысяч новых мест появится в детских садах России к 2024 году

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Более 256 тысяч новых мест появится в дошкольных учреждениях России к 2024 году. Об этом в понедельник, 31 мая, в ходе пресс-конференции заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, за 2020 год в России были построены 448 детских садов, в 2021 году ожидается появление еще 473 учреждений.

— В планах к 2024 году создать свыше 256 тысяч новых мест для дошкольников, — приводит слова Кравцова РИА Новости.

Ранее москвичам напомнили о приеме детей в новые детские сады и школы. Уточняется, что горожане могут выбрать для своих детей сад или школу неподалеку от дома.

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