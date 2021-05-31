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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1877 пациентов за сутки
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1877 пациентов за сутки

Анастасия Колоскова

Город

Еще 1877 пациентов вылечили от COVID-19 за сутки в Москве. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии от коронавирусной инфекции вылечили 1 062 465 человек.

За последние 24 часа в столице выявили 2614 новых случаев заболевания, 966 человек госпитализировали. За сутки в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1877 пациентов за суткиФото: Оперштаб

Ранее Сергей Собянин объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве после майских праздников. По его словам, это произошло из-за того, что многие люди обратились в больницы только с началом рабочих дней. Глава города также отметил, что весенний рост связан с эпидемиологическим сезоном.

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