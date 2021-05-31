Хирург оценила шансы Казьминой восстановить обезображенное болезнью лицо

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, есть ли шансы у бывшей жены футболиста Андрея Аршавина, журналистки Алисы Казьминой восстановить лицо, которое изменилось до неузнаваемости из-за тяжелого аутоиммунного заболевания.

Так, в результате болезни Казьмина практически лишилась носа, ткани которого начали гнить.

Байрамукова рассказала, что пока девушке нужно сконцентрироваться на восстановлении сил и здоровья после многочисленных операций, так как еще одно хирургическое вмешательство может оказаться фатальным.

— Помимо проблем с носом, вызванных аутоиммунным заболеванием, однозначно присутствует деформация лица, причиной которой является, скорее всего, прием больших доз гормональных препаратов в ходе лечения, что в свою очередь зачастую вызывает необратимые изменения внешности, — отметила медик.

Она добавила, что помочь Алисе может современная реконструктивная хирургия, методики которой позволяют восстановить поврежденную или утерянную часть лица.

— Что касается возможного решения данных проблем со внешностью с помощью пластики или косметологии, то в данный момент все манипуляции, направленные на улучшение внешнего вида, категорически противопоказаны. Про использование косметологических процедур можно забыть навсегда, — цитирует специалиста СтарХит.

Ранее Казьмина сообщила, что на фоне тяжелого аутоиммунного заболевания лишилась волос на голове.

Девушка рассказывала, что справляться с болезнью ей помогает мама, которая постоянно находится рядом. Принимает участие в судьбе девушки и ее первый муж, от которого у нее двое детей. При этом отец ее дочки Есении, известный футболист Андрей Аршавин, в этой ситуации себя не проявляет.

О своей тяжелой болезни Казьмина рассказала в рамках ток-шоу Андрея Малахова. Это стало ее первым появлением на телевидении после выписки из больницы.

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