Портал «Узнай Москву» представил онлайн-квиз «Детский Достоевский»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Онлайн-квиз «Детский Достоевский» появился на портале «Узнай Москву». Об этом сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) в понедельник, 31 мая.

Викторина состоит из 25 вопросов, ребята смогут пройти ее за 15–30 минут. Вопросы квиза разбили на несколько раундов: «Разминочный», «Внимание на экран», «Отрывки из произведений», «Узнай Москву», «Правда или вымысел».

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что викторина станет открытием для тех, кто интересуется фактами биографии великого писателя, памятными местами и бытом столицы начала XIX века.

— Цель игры — не столько проверка знаний, сколько поощрение любознательности. К примеру, мы прогуляемся по улице Маросейке и узнаем, как церковь бессребреников Космы и Дамиана Ассийских связана с писателем и почему считается одним из наиболее ярких памятников зрелого московского классицизма, — сказал глава департамента.

В пресс-службе напомнили, что в этом году отмечается 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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