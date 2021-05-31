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Владимир Путин назвал отличительную черту российских мужчин
Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Владимир Путин назвал отличительную черту российских мужчин

Полина Долганова

Общество

Президент России Владимир Путин рассказал о черте, которая отличает российских мужчин. Своими мыслями он поделился в понедельник, 31 мая, на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой.

По ее словам, мужчины в России, которые являются отцами, «редко обращаются за помощью».

— Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности, — ответил на это Путин.

Встреча состоялась в Сочи и была посвящена теме защиты прав ребенка в преддверии Дня защиты детей, который отмечается в России 1 июня, пишет РИА Новости.

Ранее в Совфеде оценили идею ввести уголовную ответственность за «дележку» ребенка при разводе.

Читайте также: Детский омбудсмен Москвы рассказала, как уберечь ребенка от педофилов

РоссиямужчиныВладимир Путин
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