Владимир Путин назвал отличительную черту российских мужчин

Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал о черте, которая отличает российских мужчин. Своими мыслями он поделился в понедельник, 31 мая, на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой.

По ее словам, мужчины в России, которые являются отцами, «редко обращаются за помощью».

— Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности, — ответил на это Путин.

Детский омбудсмен удивилась, что русские отцы редко обращаются за помощью. Но Путин ей все объяснил pic.twitter.com/xFrluvv50X — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 31, 2021

Встреча состоялась в Сочи и была посвящена теме защиты прав ребенка в преддверии Дня защиты детей, который отмечается в России 1 июня, пишет РИА Новости.

Ранее в Совфеде оценили идею ввести уголовную ответственность за «дележку» ребенка при разводе.

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