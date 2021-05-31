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Лавров заявил о готовности к нормализации отношений России с Евросоюзом
Фото: МИД РФ

Лавров заявил о готовности к нормализации отношений России с Евросоюзом

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Отношения России и Евросоюза могут быть восстановлены на основе взаимного уважения и равноправия. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

По словам главы МИД РФ, для нормализации ситуации необходимо приложить товарищеские, коллективные усилия. Со стороны партнеров не должно появляться новых «разделительных линий» и попыток обрести конкурентные преимущества за счет «ущемления законных интересов партнеров».

— Мы подтвердили готовность нормализовать отношения, возобновить диалог, но исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, выстраивания баланса интересов без каких-либо односторонних требований и предварительных условий, — цитирует главу российского МИД РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Европа возводит окопы в отношениях с Россией.

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Сергей ЛавровЕвросоюзПортугалия
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