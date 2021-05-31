Число окон приема для оформления патентов для мигрантов увеличили в столичном ММЦ
Число окон приема иностранных граждан увеличили в столичном Многофункциональном миграционном центре (ММЦ). Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД в понедельник, 31 мая.
— Основной рост обращений наблюдается с 08:00 до 12:00. Сообщаем, что государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» осуществляет прием заявлений для оформления патентов каждый день (без выходных и праздников) с 08:00 до 20:00, — рассказали в ведомстве в связи со значительным ростом потока иностранцев.
Кроме того, МВД посоветовало обращаться за документами в течение всего рабочего дня, отмечает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ММЦ открыл представительство в Узбекистане.
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