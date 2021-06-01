Более 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий
Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Известно, что в аэропорту Шереметьево задержали два рейса и 33 отменили.
В свою очередь в Домодедове задержали четыре рейса и шесть отменили. Кроме того, в аэропорту Внуково два рейса были задержаны и шесть рейсов были отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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