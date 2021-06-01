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Более пяти миллионов россиян остаются невыездными из-за долгов
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Более пяти миллионов россиян остаются невыездными из-за долгов

Виктория Родимкина

Общество

Более пяти миллионов россиян числятся в списках невыездных из-за неоплаченных долгов. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) во вторник, 1 июня.

В пресс-службе пояснили, что на 1 мая число граждан, которые не могут покинуть страну из-за долгов, составляло 5,1 миллиона. Примерно пятая часть из них приходится на три региона — Краснодарский край, Башкирию и Москву.

Так, лидером по числу невыездных стала Кубань, где в списках должников числится 381,4 тысячи человек. На втором месте находится Башкирия, там число невыездных должников составило 360,5 тысячи человек. В Москве этот показатель равен 227,6 тысячи.

При этом каждый десятый из списка — должник по алиментам. На 1 мая действовали постановления в отношении 507,5 тысячи человек, сообщает ТАСС.

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