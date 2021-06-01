Раздел о московских ярмарках появился на mos.ru

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Раздел, посвященный ярмаркам столицы, разместили на портале mos.ru. На специальной карте москвичи смогут выбрать ближайшую или наиболее интересную торговую площадку.

Кроме того, покупатели могут найти ярмарку по списку продуктов, среди которых, например, соусы по семейным рецептам или мед с частных пасек. А продавцы смогут ознакомиться с необходимыми документами и правилами участия во временной или круглогодичной ярмарке.

В настоящее время в столице работают 45 круглогодичных ярмарок, а до конца года откроются еще около 20. На торговых площадках можно приобрести фрукты, овощи, сыр, мед, рыбу и другие продукты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее участники голосования в «Активном гражданине» определили название для таких площадок — «Московские ярмарки».

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