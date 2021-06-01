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Детский омбудсмен Москвы предложила решение проблемы буллинга
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Детский омбудсмен Москвы предложила решение проблемы буллинга

Анастасия Колоскова

Город

Проблема буллинга и конфликтов между школьниками остается актуальной для Москвы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в День защиты детей, который отмечается 1 июня.

По ее словам, в решении этого вопроса могли бы помочь службы медиации в школе. Современные люди разучились договариваться друг с другом, так как часто переходят в поле переписки.

Ярославская рассказала, что раз в две недели обсуждает с директорами столичных школ случаи из практики. На таких закрытых совещаниях она приводит в пример ситуации, где нарушаются права детей, которые могут случиться в любой школе. По мнению омбудсмена, такая практика позволяет директорам увидеть ошибочные действия участников конфликтов.

Она добавила, что планирует в следующем году уделить большое внимание школьной медиации, а также досудебной — при бракоразводных процессах. По словам Ярославской, действующие в настоящее время на коммерческой основе медиаторы являются недоступными для многих горожан из-за высоких цен. А медиаторы, работающие в семейных центрах, имеют ограниченный функционал.

— Думаю, что нужно создать единую систему медиации в городе. Хочу объединить медиаторов из всех существующих институтов, посадить их за стол переговоров и решить совместно общие задачи. Я пока не знаю, в какой это будет форме, но нужно объединить все усилия города в этом переговорном пространстве, научить людей договариваться. Для этого нужно выработать единые подходы к службе медиации, единый понятийный аппарат, создать курсы повышения квалификации, — рассказала детский омбудсмен, отметив, что услуга должна стать доступной для всех нуждающихся в ней людей, сообщает РИА Новости.

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