Посольство Британии отреагировало на возобновление авиасообщения с Россией

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Посольство Великобритании поприветствовало возобновление авиасообщения с Россией и напомнило о правилах въезда в страну.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлевать прекращение авиасообщения с Великобританией. С 2 июня возобновятся рейсы из Москвы в Лондон.

— Хорошие новости: российские органы власти приняли решение возобновить регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией с 2 июня, — пояснили в пресс-службе посольства.

Там также отметили, что правила для туристов из России не изменились. Для въезда путешественникам нужно будет иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до отправления. По прилете россиянам придется оставаться в самоизоляции в течение десяти дней.

При этом туристам могут отказать во въезде в Англию, если они сделали пересадки в странах из красного списка, сообщает РИА Новости.

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