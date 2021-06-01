Доктор Мясников объяснил, как использовать лекарства не по назначению

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства офф-лейбл, которые можно применять не по назначению. Он подчеркнул, что принимать лекарства не по показаниям нельзя, но жизнь такова, что каждое пятое назначенное врачом лекарство не соответствует показаниям в инструкции.

— Вот бисфосфонаты. Мы все знаем, что они применяются для лечения остеопороза в основном у постменопаузальных женщин. Но оно успешно применялось для снижения рисков онкологии груди. Силденафил разрабатывался для снижения давления в легочной артерии, а лечение эректильной дисфункции было побочным эффектом, — сообщил Мясников.

Он добавил, что этот препарат берут альпинисты, которые совершают подъем в гору. Мясников напомнил, что амантадином лечат изначально вирусные заболевания, но препарат помогает при болезни Паркинсона.

— Если мы возьмем противосудорожный фенитоин и другие — это же обезболивающее лекарство при невралгии тройничного нерва, — отметил врач в программе «О самом главном».

Мясников напомнил, что некоторые врачи прописывают антидепрессанты в качестве обезболивающих. Новые препараты всегда проверяют на ограниченной группе лиц, но только при выходе препарата в широкую практику эксперты могут судить о его работе и эффективности.

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