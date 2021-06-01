Многоэтажку по программе реновации построят на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Нагорная улица Карта всех событий

Дом на 188 квартир построят на Нагорной улице в столичном районе Котловка по программе реновации. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, является ключевым драйвером обновления жилого фонда столицы. В рамках ее реализации расселят 5175 домов, а это значит, что около миллиона москвичей переедут в новые комфортные и современные квартиры. На данный момент в проектировании находится 93 объекта мощностью 1,9 миллиона квадратных метров, — отметил он.

Фасады стен первого этажа и цоколя дома отделают с использованием теплоизоляционной системы и штукатурки. На более высоких этажах стены облицуют фибропанелями. Отделку квартир выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

Как отметил председатель Москомэкспертизы, в доме будет 188 квартир. Среди них 144 однокомнатные, 28 двухкомнатных, 15 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Помещения на первом этаже буду использоваться для общественного назначения. В здании также будет находиться подземная одноуровневая автостоянка, въезд и выезд на которую будет контролироваться при помощи видеонаблюдения из помещения охраны.

На придомовой территории разместят плоскостные парковки, спортивные и детские площадки, а также места для отдыха и пешеходные зоны. Во дворе появятся газоны и современные системы освещения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2017 года квартиры по программе реновации получили более 30 тысяч москвичей.

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