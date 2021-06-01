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«Пьяный вдрабадан»: в Госдуме оценили идею проверки артистов на алкоголь
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Пьяный вдрабадан»: в Госдуме оценили идею проверки артистов на алкоголь

Руслан Давлетшин

Закон

Первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддерживает идею воссоздания художественных советов, однако не видит необходимости в тестировании артистов, выходящих на сцену, на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Такое мнение актриса и политик высказала в беседе с «Вечерней Москвой».

— Если он пьяный вдрабадан, пусть возвращает деньги за концерт и платит штрафные санкции. Это все в договоре прописано, который заключается между ним и тем, кто организует мероприятие, например, с продюсерским центром. Причем в советское время было то же самое, — заявила спикер.

Что же касается художественных советов, то в Госдуме, по ее словам, есть инициативы по созданию подобных органов. Например, после массового убийства детей в казанской гимназии № 175 с такой идеей выступил депутат ГД Сергей Миронов.

— Речь идет не о цензуре, а о послесловии. В рамках общественных советов мы могли бы давать оценку тому, что происходит на государственных телеканалах, в других СМИ, и вырабатывать рекомендации, как действовать, — объяснила позицию руководителя парламентской партии Елена Драпеко.

Ранее с идеей воссоздания худсоветов выступил также известный музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, из-за их отсутствия на эстраде появились такие люди, как Ольга Бузова и Моргенштерн. С точки зрения эксперта, нередко они ведут себя неадекватно, выходя на сцену в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Впрочем, доказательств своей версии критик не привел, но добавил: для того чтобы таких ситуаций не было, необходимо со сцены «выметать практически каждого второго».

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Госдумадепутат ГосдумыСергей Соседов
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