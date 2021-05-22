Русский Брейвик: что будет с Ильназом Галявиевым после стрельбы в Казани

Фото: Telegram / Неистовый мольберт

Со дня трагедии в казанской гимназии № 175 вся российская общественность не утихает ни на час: пока одни обсуждают судьбу стрелка Галявиева, другие буквально вдохновляются его преступлением и записываются в его поклонники. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию по делу 19-летнего Ильназа, убившего девять человек в школе, и выяснила, что грозит юноше за учиненный беспредел.

Что известно о стрельбе в казанской гимназии?

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию № 175 в Казани и напал на находившихся в ней детей и взрослых. Молодой человек принес в школу ружье и сумку с патронами, а также самодельные взрывные устройства. Галявиев, как сообщили местные власти, застрелил семерых детей и двух педагогов, еще 24 человека получили ранения и были доставлены в больницы.

Уголовное дело, следствие и экспертиза

По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По этой статье Ильназу может грозить пожизненный тюремный срок. СК уточнял, что парень взорвал самодельную бомбу и начал стрелять еще на входе в учебное учреждение.

После стрельбы подозреваемый сам вышел из школы с поднятыми руками, полиция немедленно его задержала. Он полностью признал вину. Далее суд арестовал Галявиева на два месяца — до 11 июля, в СИЗО он сидит в одиночной камере.

Как ожидается, молодого человека доставят в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в Институте имени Сербского. Пока проводятся необходимые следственные действия.

Фото: Telegram/Подъем

Последствия трагедии

Власти России всесторонне осудили преступление и призвали принять ряд мер, чтобы не допустить подобных катастроф в будущем. Так, президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций и ужесточить правила владения оружием.

Свои предложения на этот счет представил и директор Росгвардии Виктор Золотов, а премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об утверждении проекта об антитеррористической защите школ. Минпросвещения также рекомендовало проверить защищенность образовательных организаций. Проверять безопасность школ после инцидента начали не только в Казани, но и по всей стране, уточнял министр просвещения России Сергей Кравцов.

Известны случаи, когда преступление Галявиева вызывало не отвращение, а восхищение. К примеру, 20 мая в Москве были задержаны подражатели Ильназа, которые в автобусе обсуждали план нападения на одну из столичных школ. Кроме того, некоторые девушки после трагедии в Казани даже стали признаваться в любви стрелку.

В целом общество стало гораздо более чутким к проблеме шутинга: на это указывает то, что опасные шутки теперь воспринимаются далеко не как проявление чувства юмора. Так, 17 мая в Москве 16-летний юноша в шутку рассказал своей подруге, что собирается прийти в школу и расстрелять одноклассников. Девушка тут же связалась с полицией, которая навестила шутника в его квартире. Там, как сообщали СМИ, были найдены две единицы пневматического оружия, револьвер и пустой тубус от гранатомета.

Фото: Telegram / Неистовый мольберт

Какая судьба уготована Галявиеву?

Ильназу вменяют массовое убийство, а конкретно — уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт 2 УК. РФ («Убийство двух или более лиц»). Согласно Уголовному кодексу, это преступление «наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью (не применяется, так как на нее наложен мораторий — прим. «ВМ»)».

Вероятнее всего, говорит юрист и адвокат Андрей Некрасов в беседе с «Вечерней Москвой», Галявиеву дадут пожизненный срок. Это более 25 лет тюрьмы, уточнил собеседник издания. По его словам, парень может получить и меньше, но для этого ему нужно всячески раскаиваться или как минимум показывать, что он сопереживает происходящему. Однако Ильназ, по мнению собеседника «ВМ», пока жестов в эту сторону не делал.

— Могут сжалиться и дать ему 25 лет, но для этого ему нужно уже сейчас раскаиваться, извиняться, а он пока этого не показывает, — отметил эксперт.

Он уточнил, что если Галявиева признают невменяемым, есть шанс, что поменяется вид наказания, но не срок. По словам юриста, молодого человека могут поместить не за решетку, а в психбольницу для принудительного лечения.

— Но тут важно, чтобы экспертиза показала, что он именно не осознавал характер своих действий в момент преступления, что он уже страдал каким-то расстройством психики, которое и привело к таким последствиям, — указал Некрасов. — Ведь необязательно, что его признают больным именно тем, что помешает ему отбывать наказание в тюрьме. Может, у него и найдут какое-то заболевание, но оно не будет связано с тем, осознавал ли он свои действия (в СК в ходе расследования заявили, что еще в 2020 году у Галявиева нашли заболевание головного мозга; с начала 2021-го близкие парня отмечали его вспыльчивость — прим. «ВМ»).

Юрист отметил, что в российской судебной практике нечасто признают обвиняемых невменяемыми. Также Некрасов обратил внимание на то, что если Ильназа все-таки определят в лечебницу, и там его душевное состояние улучшится, потом меру пресечения могут изменить, чтобы перевести его в тюрьму.

Фото: Telegram/Baza

Один из важных нюансов, на который собеседник «ВМ» обратил внимание, — оценка событий самим Галявиевым. Он, как напомнил Некрасов, говорил, что хотел атаковать, а значит, не мог не понимать, что творит. Вместе с тем Ильназ объявлял себя «богом» — было это позерством или он действительно в это верил, покажет экспертиза, добавил юрист.

— Психиатры часто шутят: нет здоровых, есть недиагностированные, — сказал он.

В пользу того, что Галявиеву могут смягчить наказание, говорит признание им вины, дополнил юрист. Он также сравнил Ильназа с норвежским террористом Андресом Брейвиком, который убил 77 человек, признался в этом, но отказался считать содеянное преступлением.

— На последнем слове он сказал, что да, методы спорные, но он не раскаивается. Против убитых им детей он ничего не имел, но он понимал, что по-другому не привлечет внимание к проблеме (Брейвик — националист, его преступление, по его словам, было обусловлено политическими разногласиями с «культурными марксистами и мультикультуралистскими предателями категории А и Б» — прим. «ВМ»). И он не лечится, а именно отбывает наказание в тюрьме, — подчеркнул эксперт.

Еще один пример подобного поведения, похожий на случай с Галявиевым, — судьба Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», заявил собеседник «Вечерней Москвы». Этот персонаж, говорит Некрасов, не признал свою неправоту в конце всей истории, то есть не раскаялся, но просто признал себя слабым человеком.

— Мол, идея-то хорошая, это я плох для нее, — заключил юрист, проводя параллель с событиями в Казани.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Казанского «бога» нужно расстрелять

Колонка обозревателя «ВМ» Анатолия Горняка:

Еще при дедушке Ельцине, в 1997-м, мы ввели мораторий на смертную казнь, чтобы войти в ПАСЕ — Парламентскую ассамблею Совета Европы. Это чисто номинальная, с минимальным влиянием организация европейских бюрократов. С которой мы к тому же уже давно и прочно в ссоре. Так может, пора из ПАСЕ выйти, а смертную казнь вернуть? (далее...)