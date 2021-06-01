Единые стандарты антитеррористической защищенности внедрят в школах до 1 августа

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности школ до 1 августа.

Поручение будет выполняться кабмином совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Предполагается, что меры безопасности должны быть реализованы с учетом численности обучающихся в школах и типов населенных пунктов, где располагаются учебные заведения.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 августа 2021 года, говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел заседание антитеррористической комиссии региона.

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