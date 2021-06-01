Курс доллара расчетами на 1 июня вырос до 73,4 рубля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 4,70 копейки и составил 73,4129 рубля на Московской бирже во вторник, 1 июня.

Средневзвешенный курс евро на 19:00 по московскому времени 1 июня вырос в свою очередь на 29,12 копейки по сравнению с предыдущими торгами и составил 89,7882 рубля.

Ранее сообщалось, что российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро в начале первых летних торгов после роста цен на нефть.

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