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Иномарка и «газель» столкнулись на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Иномарка и «газель» столкнулись на востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

Авария с двумя машинами произошла на территории Восточного административного округа столицы. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что столкнулись Mazda и маршрутное такси — «газель». Иномарка перевернулась на бок. По данным источника «ВМ», в ДТП пострадал один человек.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что три подростка пострадали в ТиНАО, въехав на машине в столб.

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