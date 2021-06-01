Иномарка и «газель» столкнулись на востоке Москвы
Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий
Авария с двумя машинами произошла на территории Восточного административного округа столицы. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что столкнулись Mazda и маршрутное такси — «газель». Иномарка перевернулась на бок. По данным источника «ВМ», в ДТП пострадал один человек.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что три подростка пострадали в ТиНАО, въехав на машине в столб.
Читайте также: Иномарка «Мерседес-Бенц» загорелась на МКАД