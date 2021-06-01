Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Невролог предупредил об опасности обезболивающих при головной боли
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Невролог предупредил об опасности обезболивающих при головной боли

Юлия Павлушова

Здоровье

Прием таблеток при первых признаках головной боли может навредить организму. По словам остеопата и невролога Александра Евдокимова, за обычным недомоганием может стоять серьезное заболевание, которое не вылечить обычным обезболивающим.

Медик напомнил, что головная боль может появляться при гипертоническом кризе и в предынсультном состоянии. Если в таких ситуациях пытаться заглушить ее лекарствами, то это может привести к серьезным последствиям.

— Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение, — цитирует Александра Евдокимова Пятый канал.

Также врач посоветовал не заниматься самолечением и в случае возникновения острой боли обратиться к специалисту.

Ранее медик рассказал о смертельных последствиях обычных ран и переломов.

Читайте также: Доктор Мясников назвал категории людей, которым опасно летать на самолетах

врачтаблеткиголовные боли
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте