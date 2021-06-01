Невролог предупредил об опасности обезболивающих при головной боли

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Прием таблеток при первых признаках головной боли может навредить организму. По словам остеопата и невролога Александра Евдокимова, за обычным недомоганием может стоять серьезное заболевание, которое не вылечить обычным обезболивающим.

Медик напомнил, что головная боль может появляться при гипертоническом кризе и в предынсультном состоянии. Если в таких ситуациях пытаться заглушить ее лекарствами, то это может привести к серьезным последствиям.

— Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение, — цитирует Александра Евдокимова Пятый канал.

Также врач посоветовал не заниматься самолечением и в случае возникновения острой боли обратиться к специалисту.

Ранее медик рассказал о смертельных последствиях обычных ран и переломов.

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