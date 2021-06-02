Минэкономразвития оценило перспективы выпуска электромобилей в России

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Россия способна к 2030 году производить не менее 150 тысяч электромобилей ежегодно. Об этом рассказал директор департамента секторов экономики Министерства экономического развития РФ Максим Колесников.

По словам чиновника, ведомство подготовило проект соответствующей концепции и направило его в профильные министерства и ведомства на согласование. Реализация данной концепции позволит к 2030 году достичь доли выпуска электромобилей не менее десяти процентов от общего производства транспортных средств.

Колесников уточнил, что затраты на реализацию концепции оцениваются в 750 миллиардов рублей, в том числе около 600 миллиардов рублей должны составить частные инвестиции.

В документе также изложены ключевые направления развития рынка для достижения поставленной цели: снятие нормативных барьеров, софинансирование инфраструктуры быстрой зарядки, поддержка производства электромобилей и компонентой базы, формирование спроса на выпускаемые в России электромобили, в том числе за счет субсидий со стороны государства, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ в 2021 году выделит миллиард рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом.

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