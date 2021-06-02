Диетолог Гинзбург рассказал о необычных свойствах редиса

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах редиса, однако предупредил об осторожном употреблении овоща при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

По словам специалиста, редис, который относится к красноцветным, обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием.

— Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро. А поскольку воспаление лежит в основе всех возрастных болезней, то потребление редиски в общем замедляет процесс старения, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Однако диетолог порекомендовал с осторожностью употреблять этот овощ людям, страдающим от гастрита, язвы или проблемами с ЖКТ. В этом случае противопоказано употребление редиса на голодный желудок, так как горечь и эфир, содержащиеся в нем, раздражают слизистую. Специалист посоветовал употреблять редис после основного приема пищи, заправив его маслом или сметаной.

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