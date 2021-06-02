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Диетолог Гинзбург рассказал о необычных свойствах редиса
Фото: pixabay.com

Диетолог Гинзбург рассказал о необычных свойствах редиса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах редиса, однако предупредил об осторожном употреблении овоща при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

По словам специалиста, редис, который относится к красноцветным, обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием.

— Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро. А поскольку воспаление лежит в основе всех возрастных болезней, то потребление редиски в общем замедляет процесс старения, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Однако диетолог порекомендовал с осторожностью употреблять этот овощ людям, страдающим от гастрита, язвы или проблемами с ЖКТ. В этом случае противопоказано употребление редиса на голодный желудок, так как горечь и эфир, содержащиеся в нем, раздражают слизистую. Специалист посоветовал употреблять редис после основного приема пищи, заправив его маслом или сметаной.

Ранее диетолог Ольга Деккер перечислила самые полезные для организма человека напитки. Так, на первое место она поставила воду, поскольку эта жидкость выводит большое количество водорастворимых токсинов, а также избыточные элементы.

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